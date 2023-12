Monforte d'Alba, all'Associazione Alce si presenta il libro “One love-Bob Marley. Il romanzo”

L’associazione Alec, in collaborazione con la libreria San Paolo, ospita venerdì 8 dicembre alle 18 lo scrittore Federico Traversa che presenterà il suo libro “One love – Bob Marley. Il romanzo”.

Poco prima che scoppi la pandemia a Federico Traversa, esperto di musica reggae, viene chiesto dalla radio con cui collabora di realizzare un lungo podcast a puntate sulla vita di Bob Marley. Mentre la vita della Radio procede coi suoi soliti ritmi, il podcast viene registrato e, puntata dopo puntata, la vita di Marley prende forma, con la storia impensabile della più grande rockstar del Terzo Mondo.

“Bob emerge dalle pagine come un flusso naturale e mistico che attraversa il vento, - spiega Federico Traversa - divampando come un fuoco che scalda tante fotografie diverse: il bambino meticcio e senza padre che corre per le colline di Nine Miles; il giovane musicista che cerca di affermarsi insieme agli amici Bunny e Peter nel ghetto di Trench Town; il marito e padre in cerca di fortuna che emigra negli States; il rastaman che trova in Dio quel padre che non lo ha mai voluto; il calciatore con i dreadlocks al vento che ama le donne e la marijuana. Pagina dopo pagina Bob diventa una leggenda, un mito, il profeta di una nazione a un passo dalla rivoluzione civile. È il politico a cui sparano cercando di farlo fuori; il re del reggae che suona davanti a una nazione per la liberazione dello Zimbabwe; l’uomo che deve affrontare i propri peccati e fantasmi”.

Condurrà la serata Andy “Guru” Rinaldi.

Federico Traversa si occupa da anni di musica e questioni spirituali. Ha scritto libri e collaborato con molti volti noti della controcultura – Tonino Carotone, Africa Unite, Manu Chao, Ky-Many Marley – senza mai tralasciare le tematiche di quelli che stanno laggiù in fondo alla fila. La sua svolta come uomo e come scrittore è avvenuta grazie all’incontro con il noto prete genovese Don Andrea Gallo, con cui ha firmato due libri di successo. Saltuariamente collabora con la rivista Classic Rock Italia e dal 2017 conduce, sulle frequenze di Radio Popolare Network (insieme a Episch Porzioni), la trasmissione “Rock is Dead”, da cui è stato tratto l’omonimo libro.