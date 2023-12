Domenica 17 dicembre il mercato straordinario di Natale a Bra

Anche quest’anno, pochi giorni prima dell'avvio delle festività natalizie, avrà luogo un appuntamento straordinario con il mercato di piazza Carlo Alberto, a Bra. Domenica 17 dicembre 2023 dalle 7,30 del mattino fino a sera troveranno posto in piazza banchi di vario genere, con prodotti adatti a ogni esigenza e tra cui non mancheranno le proposte per i regali di Natale. Nella stessa giornata, sotto l’ala di corso Garibaldi, si terrà il Mercato della Terra. Durante le festività natalizie tutti gli appuntamenti con il mercato di Bra si svolgeranno regolarmente.