“E invece volevo vivere”: a Roccavione si ricorda il partigiano “Carlino” Giusta, a 100 anni dalla nascita

Giovedì 14 dicembre l'Anpi Borgo San Dalmazzo e Valli ricorda il partigiano “Carlino” Carlo Giusta, a 100 anni dalla nascita. Appuntamento a Roccavione alle ore 21 presso la sala consiliare con l'incontro “E invece volevo vivere”.

Nato a Saliceto il 17 luglio 1923, fu fucilato a Castellino Tanaro il 21 giugno 1944.

Atleta, campione nazionale di salto in alto, Giusta, dopo l'armistizio, si unì (col nome di battaglia di "Carlino"), ai partigiani della Val Casotto. Arrestato il 5 febbraio del '44, "Carlino" fu rinchiuso nelle carceri militari di Cuneo. In quel frangente, come ebbe ad annotare in un suo diario, gli fu anche impedito di incontrare la madre, che era andata alla prigione per visitarlo. Avendo finto di accettare l'arruolamento nel Reggimento Artiglieria Alpina di Aosta, Giusta l'8 marzo fu scarcerato e, due settimane dopo, spedito per l'addestramento in Germania. Durante una sosta della tradotta, il giovane riuscì, con altri due compagni, a saltare dal vagone e a raggiungere le Langhe. Così, il 1° maggio "Carlino" entrava a far parte della 1a Brigata "Castellino" della 1a Divisione Langhe. Nuovamente catturato dai tedeschi nemmeno due mesi dopo, Carlo Giusta fu trasportato sino a Castellino Tanaro e qui fucilato il 21 giugno del 1944.

Interverranno alla serata: la sindaca di Roccavione Germana Avena, la presidente ANPI Borgo e Valli Maddalena Forneris, il presidente ANPI provinciale Paolo Allemano, e la nipote di Carlo Federica Giusta. Verranno fatte letture tratte dal diario di Carlino a cura di Livia Perrone con intermezzo musicale di Marianna Brondello.