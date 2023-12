A Bra Babbo Natale va a cavallo con la Scuderia del Bandito

La Scuderia del Bandito, capitanata da Giorgio Revelli, sarà protagonista dell’appuntamento che domenica 24 dicembre vedrà cavalieri e amazzoni attraversare le vie della città per la gioia di grandi e piccini.

I simpatici Santa Claus sfileranno in groppa ai cavalli nel corteo in programma dalle ore 10 alle ore 13, portando un saluto pieno di auguri per il Natale ormai alle porte, perché sia all’insegna della felicità.