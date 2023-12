Un viaggio da sogno tra safari Keniano e spiagge delle Maldive: due offerte Imperdibili

Robe di Viaggio, l'agenzia di viaggi di Cuneo, presenta due offerte irresistibili per gli amanti delle avventure esotiche: un viaggio emozionante in Kenya e una vacanza da sogno alle Maldive, entrambi a tariffe incredibilmente convenienti.

Dal 19 marzo 2024, immergiti nella magia del Kenya con un pacchetto completo di sette notti a soli 1.600 euro a persona. L'offerta include sistemazione soft all-inclusive, permettendoti di gustare le delizie locali senza pensieri e rilassarti su spiagge bianchissime. Sarai affascinato dalla bellezza dei paesaggi africani e avrai l'opportunità di esplorare la ricca fauna selvatica del Kenya.

Per coloro che preferiscono una fuga tropicale, Robe di Viaggio presenta un'irresistibile offerta per le Maldive. Dal 9 al 17 febbraio 2024, goditi giorni di relax assoluto a 1.850 euro a persona con pensione completa. In questo paradiso sull'oceano, ti perderai nelle acque cristalline e spiagge di sabbia bianca. L'offerta include anche tre escursioni emozionanti per esplorare gli atolli e la bellezza naturale delle isole.

Entrambe le offerte offrono un'esperienza di viaggio senza pari. Robe di Viaggio si impegna a fornire servizi di alta qualità a prezzi accessibili, garantendo un'esperienza di viaggio indimenticabile per i propri clienti.

Non perdere l'opportunità di esplorare il Kenya o rilassarti alle Maldive a tariffe così convenienti. Prenota ora presso l'agenzia Robe di Viaggio di Cuneo e regalati una vacanza da sogno.







