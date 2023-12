Il viaggio in bici dei fratelli Panzera sbarca a Cuneo: 3842 chilometri sulle strade più alte d'Europa

Per gli associati dell’Università della Terza Età di Cuneo ci sarà, al Cinema Monviso, con inizio alle ore 15,30, un doppio appuntamento con i fratelli Panzera che presenteranno lunedì 11 (1^Parte) e giovedì 14 dicembre 2023 (2^Parte) “Pedalando tra le aquile. Dai leggendari Carpazi alla millenaria Alta Via del Sale”: 3.842 km, sulle strade più alte d’Europa.

Il viaggio è iniziato dai Carpazi in Romania, la catena montuosa tra le più lunghe d’Europa ma ancora poco conosciuta malgrado l’ambiente spettacolare. Su queste montagne la natura ancora incontaminata, permette incontri straordinari come l’orso dei Carpazi. Numerosi piccoli villaggi riportano ad un vivere semplice e concreto, dove le tradizioni sono ancora molto radicate.

Attraversando nove nazioni: dopo la Romania, in Ungheria, sugli Alti Tatra – la catena montuosa tra Slovacchia e Polonia – e sulle montagne della Slovenia, Austria, Svizzera, Francia e naturalmente Italia. 93 salite, 105.000 metri di dislivello in salita su strade asfaltate, sterrate e mulattiere alcune tracciate dagli alpini durante il primo e il secondo conflitto mondiale come la “strada degli eroi” sul Monte Pasubio.

Sulle Alpi Occidentali è stata la volta delle salite al cospetto delle grandi montagne: Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Bianco e sulle storiche strade militari tra le quali: la strada dell’Assietta, il Col du Parpaillon, il Col de Sommeiller, la strada della Gardetta e l’Alta Via del Sale.