Cuneo, l'allarme degli Indipendenti: “La politica regionale penalizza città e provincia su trasporti e sanità”

“L'accordo sul Fondo di Sviluppo e Coesione firmato dal Presidente Giorgia Meloni e dal Governatore Alberto Cirio alla presenza del ministro Raffaele Fitto sembra trascurare ancora una volta il territorio cuneese – aggiungono da via Meucci - . Questo, in un quadro in cui anche la politica sanitaria, sempre regionale, sta ingenerando ritardi nell'iter di realizzazione del nuovo ospedale unico della città di Cuneo (tutt'ora non si hanno certezze sui tempi di realizzazione dell'opera). L'insieme di queste condizioni penalizza gravemente la città capoluogo e il territorio provinciale”.