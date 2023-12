Assemblea popolare organizza un'assemblea pubblica a Cuneo

Unione Popolare Cuneo organizza un'assemblea pubblica aperta a tutte e tutti che si terrà sabato 16 dicembre alle ore 17.30 presso il circolo Rosa Luxemburg, in via Saluzzo 28 a Cuneo.

L'incontro rappresenta un'importante occasione per discutere dell’ottimo successo della raccolta firme sul salario minimo a 10€ l'ora, delle prossime scadenze elettorali regionali ed europee ma anche delle recenti dinamiche che stanno caratterizzando il panorama politico nazionale e internazionale.

"Siamo preoccupati per ciò che sta accadendo a Gaza per opera del governo criminale di Israele - dicono gli organizzatori -, così come del preoccupante clima di repressione e violenza che sta montando nel paese, anche vicino a noi: basti pensare agli scontri e alle tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti verificatisi all’Università di Torino la scorsa settimana e sui treni in partenza per la manifestazione No TAV dell’8 dicembre."

"È evidente come la libertà di espressione e il diritto di manifestare pacificamente siano sempre più minacciati, e Unione Popolare condanna fermamente qualsiasi forma di attacco a tali principi", chiudono.

L'assemblea rappresenterà un momento di confronto e discussione, con l'obiettivo di individuare strategie e prospettive concrete per rafforzare Unione Popolare sul territorio della nostra provincia, cercando di tenere insieme più questioni (tra le tante: casa, lavoro, salute, ambiente, trasporti), definendo ruoli e compiti operativi.

A seguire aperitivo di condivisione: ogni partecipante potrà portare qualcosa da condividere.