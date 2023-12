Ennesimo incidente a Demonte, in attesa del semaforo per i mezzi pesanti

Ennesimo incidente, oggi 11 dicembre verso le 14.30, all'ingresso di Demonte, sempre all'altezza del curvone che, da valle, immette nel centro del paese. Qui una macchina è finita sotto un mezzo pesante, come si vede nelle foto allegate all'articolo.

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito.

Niente di nuovo, purtroppo, per il paese della Valle Stura che attende da decenni una bretella che sposti il traffico pesante dalla porticata via Martiri e Caduti per la Libertà. Nel frattempo, il sindaco Adriano Bernardi ha fatto tutti i passi necessari per l'installazione di un impianto semaforico installato all'ingresso e all'uscita del paese, che regoli la circolazione a senso unico alternato.

Si tratta di un maggiormente sono le opere accessorie, quelle che consentiranno al semaforo di riconoscere le sagome dei mezzi in arrivo. Ribadisco che quando passeranno le auto, sarà invece lampeggiante".