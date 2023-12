Lo storico dell'arte e scrittore Franco Giletta terrà una lezione all'Università di Roma Tre

Il pittore e storico dell’arte Franco Giletta sarà protagonista di una lezione dal titolo "Viaggio nell’Italia della cultura e bellezza, partendo dei siti UNESCO" all’Università degli studi Roma Tre, presso il Dipartimento di scienze politiche.

La lectio si terrà venerdì 15 dicembre alle 14 in aula 3C.

Franco Giletta, oltre che scrittore e storico, nasce come artista, le sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero.

Tra le tante e prestigiose mostre in cui Giletta ha esposto in Italia e all’estero si ricorda la sua partecipazione alla 54esima Biennale di Venezia. Il suo dipinto "Omaggio al Monviso" è stato esposto nella mostra “Il Tesoro d’Italia” a cura di Vittorio Sgarbi al Padiglione Eataly di Expo Milano 2015. Dal 2019 un suo ritratto dedicato a Sandro Botticelli è collocato a fianco della tomba dell’artista toscano nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze.

Ha esposto inoltre a Londra, Lione, Lisbona, Bruxelles, Grenoble, Il Cairo e al World Trade Centre di New York.

Da quest’anno è la voce e il volto del podcast di Morenews dal titolo "Storie dell'arte. La Granda è bellezza", in onda tutte le domeniche sui nostri giornali. Un tour che fa tappa in tutte le Sette Sorelle, raccontandone le chiese, l'arte, l'architettura, i personaggi.

Con competenza e garbo, Giletta ci porta a scoprire le tante bellezze di una provincia che ancora non ha piena consapevolezza di se stessa.