Agricoltura: da oggi al via gli incontri "Largo ai giovani" di Coldiretti Cuneo

Prende il via oggi il ciclo di incontri di approfondimento “Largo ai giovani: bando insediamento aziendale” organizzato da Coldiretti Giovani Impresa Cuneo dedicato al bando “Pacchetto Giovani” aperto l’11 dicembre, per illustrare in maniera diffusa e capillare sull’intero territorio provinciale le nuove opportunità che si aprono per i giovani che intendono investire il proprio futuro in agricoltura.

Fortemente sollecitato da Coldiretti, questo bando del CSR 2023-2027 offre la possibilità di insediarsi ai giovani tra i 18 e i 40 anni dando, così, la possibilità di creare nuove imprese agricole sul nostro territorio, di migliorare la competitività di quelle esistenti ed investire su un settore strategico per far ripartire l’economia agricola e nazionale grazie anche ad una nuova generazione di giovani attenti all’innovazione e alla sostenibilità.

Il bando integra la misura per promuovere l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori a quella legata agli investimenti per migliorare la competitività sui mercati delle aziende agricole e accrescere la redditività. Le domande – ricorda Coldiretti Cuneo – possono essere trasmesse dall’11 dicembre 2023 fino al 14 marzo 2024, con una dotazione finanziaria complessiva di 45 milioni di euro.

“È un bando molto atteso da noi giovani imprenditori per andare nella direzione di un ricambio generazionale indispensabile per garantire futuro all’agricoltura cuneese con un approccio sempre più sostenibile in termini ambientali, economici e sociali. Per questo vogliamo incontrare i giovani sul territorio, informarli tempestivamente della nuova opportunità che si apre per loro e fornire tutto l’aiuto necessario per rispondere alle loro esigenze” dichiara il Delegato Giovani Impresa Cuneo, Marco Bernardi.