Alba ringrazia e festeggia i "nonni civici"

Un'occasione non solo per scambiarsi gli auguri natalizi, ma anche un momento per ringraziare i "nonni albesi" che si mettono a disposizione della cittadinanza. Questa mattina il sindaco Carlo Bo e l'assessore alle Politiche sociali Elisa Boschiazzo hanno incontrato tante persone che regalano il proprio tempo con passione e dedizione.

"L'intento di questa mattinata era di ringraziare tutti i nonnini civici, che mettendosi a disposizione per le mostre, per gli eventi culturali, per il Piedibus, nei centri di incontro, regalano un servizio agli altri. Un grazie sincero per l'aiuto e il sostegno che danno agli amministratori. Grazie al tempo che investono nel volontariato permettono di rendere fruibili e migliori i nostri servizi", spiega l'assessore Elisa Boschiazzo.