La Cattedrale di Cuneo ospita il concerto spirituale "Esultate in letizia" con il Coro Polifonico Monserrato e l'orchestra Fidei Donum

Unire i cuori attraverso la musica e il canto in occasione del Santo Natale. Questo lo spirito che anima coristi e musicisti del Coro Polifonico Monserrato e dell'orchestra "Fidei Donum", che si esibiranno nella Cattedrale di Cuneo sabato 23 dicembre.

Un evento speciale, che coinvolgerà anche l'Eureka Music Academy di Roreto di Cherasco e l'Asti Sistema Orchestra.

"Sarà una serata molto importante - spiega Fabio Quaranta, direttore del Coro Polifonico & Orchestra Fidei Donum dal 2005 e del Coro Polifonico Monserrato di Borgo San Dalmazzo dal 2018.- "Il concerto spirituale vedrà la partecipazione di coristi e musicisti di diversa formazione, provenienti non solo dalla nostra provincia, ma anche da Asti".

LA STORIA

"Il Coro Polifonico Monserrato - spiega il direttore, M° Fabio Quaranta - è un coro a 4 voci miste nato a Borgo San Dalmazzo nel 1981 su iniziativa di alcuni amanti del canto e del loro primo direttore Giuseppe Fogliato. In questi oltre quarant'anni di attività il coro ha tenuto circa 250 concerti sia in Italia che all’estero e collabora con le associazioni del territorio perseguendo finalità culturali e divulgative. Il coro e l'orchestra “Fidei Donum”, invece, si sono formati a Roccavione e ne fanno parte, con passione, persone di ogni età: adolescenti, studenti universitari, lavoratori di diverse età e pensionati."

"Il concerto che sarà ospitato in Cattedrale - aggiunge Quaranta - darà modo al pubblico di apprezzare un gruppo molto variegato per composizione e formazione: i coristi sono per lo più persone non professioniste, tutte impegnate con la famiglia, il lavoro e lo studio; mentre i musicisti provengono tutti da esperienze diverse: alcuni hanno frequentato l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Cuneo, altri hanno studiato (o stanno studiando) in conservatorio, altri presso il Liceo Artistico Musicale Ego Bianchi di Cuneo, altri suonano in bande paesane, altri ancora hanno iniziato a suonare presso le proprie parrocchie di origine."

"Dal 2016, - prosegue il direttore artistico - grazie alla collaborazione con la prof.ssa di violino Monica Agosto, ai concerti abbiamo anche la partecipazione dell’associazione musicale “Eureka” (con sede in Roreto di Cherasco), la quale vede il coinvolgimento di numerosi insegnati ed allievi delle scuole di musica dell’albese. Un valore aggiunto per noi e per il pubblico".

IL CONCERTO A CUNEO

Sabato 23 dicembre alle 21 il Coro Polifonico Monserrato e dell'orchestra "Fidei Donum" si esibiranno nella Cattedrale di Santa Maria del Bosco e San Michele in via Roma a Cuneo, con "Esultate in letizia".

Un concerto spirituale per soli, coro, organo e orchestra con musiche del repertorio basato su canti sacri e della tradizione, per riscoprire la santità del Natale e ritrovare l'emozione e la gioia che parola e musica offrono.

Patrizia Migliore (soprano) sarà la voce solista della serata, la cui direzione artistica è affidata a Fabio Quaranta e Monica Agosto.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.