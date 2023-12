Le gioiellerie Tallone di Savigliano e Fossano festeggiano i loro primi 40 anni d’oro

La storia inizia nel 1983, quando Sergio e Silvio Tallone, da poco usciti dalla scuola orafi di Torino, decidono di aprire il loro primo laboratorio orafo in via Ancina a Fossano.

Nel giro di pochi anni, la loro attività prende piede e i due fratelli aprono le loro gioiellerie a Fossano e a Savigliano, nei centri storici delle due città.

Il cuore pulsante della nostra attività rimane però sempre l’artigianato, che viene portato avanti nel laboratorio orafo in via Cervino 1 a Savigliano.

Quarant’anni dopo, ci ritroviamo tutti insieme, Sergio a Fossano e Silvio a Savigliano, a festeggiare questo importante traguardo, che non sarebbe stato possibile senza il costante sostegno dei nostri clienti e la fiducia che ci hanno dato nel corso del tempo. Per ringraziarli, abbiamo voluto fare loro un regalo speciale.

Con un acquisto minimo di 50 euro, si ha la possibilità di trovare un biglietto d’oro, grazie al quale si possono vincere premi preziosi come un diamante da 0,4 ct, una collana in oro 18kt, un orologio e un bracciale Pandora con dei charm.

Tutti riceveranno un braccialetto della fortuna in argento, che speriamo porti energie positive per tutto il 2024.

Ringraziamo ancora una volta tutti i nostri clienti per essere parte della nostra storia, per avere scelto le nostre aziende e per essere sempre stati al nostro fianco.

Vi aspettiamo nelle nostre gioiellerie di Savigliano (piazza Santarosa 46) e Fossano (via Roma 69).