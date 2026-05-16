Saluzzo, domani shopping a cielo aperto con “Negozi in strada”

Ad un passo dall'anniversario storico della cinquantesima edizione, “Negozi in Strada” si prepara a vivere un nuovo capitolo, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per il commercio locale.

La 49ª edizione della manifestazione, patrocinata dal Comune di Saluzzo e dalla Camera di Commercio di Cuneo, avrà luogo domani domenica 17 maggio, dalle 9 fino a sera, nel cuore della città.

Numeri importanti con circa 100 attività commerciali che porteranno all’esterno dei propri negozi prodotti, offerte e promozioni speciali.

Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato anche all’esposizione di autovetture, con modelli innovativi tra cui veicoli ibridi ed elettrici.

La formula ormai consolidata prevede ampio spazio per più piccoli, che troveranno animazioni diffuse nel centro: truccabimbi, gonfiabili e giochi in legno. Confermato anche il progetto “Commercianti per un giorno”, con i bambini protagonisti in via Ludovico, dove potranno allestire banchetti e vendere giochi o creazioni artigianali.

Incontro con l’autore Accastello

Nel corso della giornata sono previsti laboratori, letture e incontri con autori: alle 16.30, presso la libreria Mondadori, Alessandro Accastello presenterà il suo nuovo libro.

Il presidente Ascom Saluzzo, Danilo Rinaudo, esprime soddisfazione per il percorso costruito negli anni: «La partecipazione ha confermato le aspettative, dando ancora più valore all’evento. Grazie all’affluenza dei visitatori, la manifestazione rappresenta una vetrina importante. La collaborazione resta la chiave per crescere insieme».

La novità di Mio Community: negozi a portata di click

Anche Massimo Rea, presidente del Centro Commerciale Naturale, sottolinea l’ampliamento del programma e della comunicazione: «Questa edizione sarà ancora più ricca, con eventi e animazioni in tutte le vie cittadine. La comunicazione è cresciuta con l’aggiunta dei manifesti. Importante novità è l’app MIO Community, dedicata a chi vuole scoprire negozi, ristoranti, servizi ed eventi in modo geolocalizzato». Lo stand MIO sarà attivo dalle 9 alle 19, con attività dedicate come la Ruota della Fortuna e un quiz su Saluzzo con gadget e voucher offerti dai commercianti.

Plasma a Saluzzo con il nuovo CD

Direttamente da AMICI 2026 arriva PLASMA alias Antonio Silvestri ( 25 anni, artista urban, cantautore genovese). Sarà presente presso Exit Music Store in Via della Resistenza, 4 a partire dalle 16 dove presenterà il suo ultimo progetto “Perdi-giorno”. Per partecipare al firmacopie e ricevere il pass prioritario è necessario acquistare il CD omonimo al punto vendita.