Swing and Soda Band in concerto a Peveragno

Sabato 23 maggio alle ore 21 la Swing and Soda Band sarà ospite de “A la sousta” a Peveragno. La leggerezza delle canzoni pop si unisce alla varietà di sonorità proposte dagli elementi orchestrali, trasformando lo spettacolo in un’imperdibile performance musicale capace di coinvolgere il pubblico, di farlo cantare, ballare e divertire sulle note di alcune delle canzoni che hanno segnato la storia.

L’appuntamento si inserisce nella quantomai ricca tournée estiva dei gruppi di Corrado Leone, musicista nonché padre putativo della Swing and Soda stessa.

Gli spettacoli proseguiranno il 19 giugno alle ore 21 a Boves in piazza Italia, dove il concerto sarà preceduto da altri eventi diffusi per tutto il paese e da attività per bambini.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni 347/2319622.



