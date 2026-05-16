Il Fai celebra la biodiversità: due eventi speciali in Granda tra castagni storici e cura della fauna selvatica

Un ricco calendario di attività nella natura e visite speciali con esperti e guide d'eccezione, le Camminate nella biodiversità in 25 Beni FAI in tutta Italia, sabato 23 e domenica 24 maggio, e oltre 100 iniziative organizzate dalle Delegazioni FAI per conoscere e dare valore al patrimonio di biodiversità del nostro Paese.

Informazioni sulle visite speciali e sulle altre iniziative previste nella campagna su: www.faibiodiversita.it

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano presenta la campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità e propone un ricco calendario di attività nella natura e visite speciali con esperti e guide d'eccezione. Tra queste spiccano le Camminate nella biodiversità, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 in 25 Beni FAI da Nord a Sud, e oltre 100 iniziative organizzate dalla rete di volontari delle Delegazioni FAI in tutta Italia.

Si tratta di un evento diffuso con passeggiate, laboratori e attività all'aperto in luoghi straordinari in compagnia di biologi, zoologi, botanici, guardiaparco, guide naturalistiche, giardinieri, ornitologi e apicoltori per toccare con mano e ammirare la ricchezza della vita sulla Terra. Il calendario ed elenco completo di tutti gli eventi è disponibile su www.faibiodiversita.it.

Gli eventi proposti nell'ambito di #FAIbiodiversità vogliono invitare grandi e piccoli a un viaggio lento e consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, saline, boschi e zone umide per scoprire e riscoprire la straordinaria varietà di habitat e le specie animali e vegetali che rendono unico il nostro Paese, diffondendo così una cultura della natura e favorendo buone pratiche per tutelare un patrimonio oggi fortemente minacciato.

Il focus nella Provincia di Cuneo: tra tutela forestale e fauna selvatica

In provincia di Cuneo, la rete territoriale del FAI propone un doppio appuntamento per scoprire le eccellenze scientifiche e naturalistiche della "Granda".

La Delegazione di Cuneo aprirà eccezionalmente le porte del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte a Chiusa Pesio, dove i ricercatori del DISAFA (Università di Torino) sveleranno i segreti della tutela del castagno e del paesaggio forestale.

La Delegazione di Saluzzo condurrà invece i visitatori alla scoperta del Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Bernezzo, un'occasione unica per conoscere da vicino l'impegno profuso nella cura e nel reinserimento della fauna locale.

Due percorsi complementari per toccare con mano l'importanza della ricerca e del volontariato nella difesa degli equilibri del nostro territorio. Per i dettagli completi, gli orari e le modalità di prenotazione dei due eventi, si rimanda ai comunicati stampa specifici delle Delegazioni allegati alla presente nota.

Informazioni utili e link pratici

Calendario visite nei Beni FAI (Nord-Sud Italia): informazioni su prenotazioni e costi disponibili su https://bit.ly/4ePSTHm.

Calendario iniziative Delegazioni FAI: consultabile su https://bit.ly/4dIx7Fd.

Nota meteo: Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti online in caso di meteo avverso per la conferma dell'effettivo svolgimento delle attività.