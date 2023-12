La Polizia postale di Cuneo ha incontrato gli alunni dell'istituto comprensivo 1 di Mondovì

Durante la mattinata di mercoledì 13 dicembre, alunne e alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’IC Mondovì 1 hanno partecipato a un incontro con la Polizia Postale.

Gli Assistenti capo coordinatore Manuela Fratangelo e Michele d’Alfonso, competenti a molto preparati, hanno incontrato i ragazzi (alcune classi direttamente nei locali dell’Auditorium, altre in collegamento video nelle classi, per una totale diffusione dell’evento sulle 18 classi) per parlare di temi quali i rischi connessi all’uso dei dispositivi, la diffusione di materiale audio e video personale e dei fenomeni di cyberbullismo da sempre frequenti tra i ragazzi delle età interessate.

La discussione è stata arricchita dalle numerose domande degli studenti e gli interventi degli agenti, sempre chiari e diretti nel dare risposte alle curiosità emerse e spesso affrontate in maniera poco approfondita a casa e a scuola, dal momento che i casi in generale sono diventati chiari esempi nel concreto di come, nel particolare e nella vita di tutti i giorni, ogni “azione digitale” può avere conseguenze da cui difficilmente si può tornare indietro, considerate le tracce che si lasciano ogni volta che si è connessi. Conseguenze che sono state declinate dagli agenti nella loro esperienza professionale, per avvicinare temi che paiono lontani ma che in realtà fanno parte della realtà che circonda ragazzi e adulti.

A gennaio, sempre nell’ambito delle iniziative legate all’educazione civica, l’Istituto proporrà poi un incontro per i genitori degli alunni sulle stesse tematiche.

L’Istituto intende ringraziare la Polizia Postale per la disponibilità e l’alta professionalità dimostrata nel trattare argomenti non facili rendendoli invece alla portata di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni.