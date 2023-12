Vigili del fuoco allertati nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 dicembre, per una fuga di gas segnalata in un appartamento di un condominio in via Spada a Racconigi.

È intervenuta una squadra locale che, individuata la perdita, ha provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.