Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo Borgna, uomo mite ed altruista

Il mondo del calcio piange il signor Aldo Borgna, morto all'età di 78 anni.

Nato a Mombasilio il 9 marzo 1945, aveva lavorato come tecnico di Radiologia all'ospedale di Cuneo e per 40 anni il signor Aldo ha operato come massaggiatore in tante società del cuneese. Grandissimo il ricordo che ha lasciato a Busca. Nelle ultime quattro stagioni era alla Giovanile Centallo 2006. Era stato anche a Tarantasca come allenatore dei piccolini.

Aldo Borgna era un uomo mite, che ha vissuto per il calcio e per portare i bimbi in questo mondo, organizzando allenamenti e stages. Era considerato il nonno di questi bimbi, che lui amava chiamare sempre "Chicco£ o " Cucciolo".

Lascia la figlia Elisa, il genero, e gli adorati nipoti.