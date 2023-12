Fiavet Piemonte torna nel cuneese per la tradizionale cena di Natale

Fiavet Piemonte - Federazione regionale delle agenzie ed imprese di viaggi - torna nel cuneese per la tradizionale cena di Natale, con un appuntamento rivolto ai suoi Associati.

Ma anche alle agenzie che non lo sono, o almeno non lo sono ancora, e intendono in questa occasione - più intima e conviviale - conoscere meglio i vertici della Federazione regionale, le sue attività, progetti, corsi formativi e molto altro in vista del 2024.

"Sono lieta di rivedere gli Associati, ma soprattutto di avere l’occasione per conoscere nuovi agenti di viaggi che vogliano conoscere le nostre attività e i nostri soci. In questa ottica, anche la scelta della location non è stata casuale" dichiara Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte e Valle d'Aosta. Con un occhio sempre a novità e soluzioni da presentare ai propri iscritti, la serata si svolgerà infatti a Tenuta Berroni di Racconigi che potrà così mostrare ai partecipanti i nuovi spazi della Serra che a partire dalla prossima primavera accoglieranno un ristorante aperto al pubblico.

Una novità che permetterà di diversificare l'offerta curlturale e di accoglienza di dimora che quest'anno ha festeggiato i 250 anni completando importanti interventi di restauro.

La cena sarà offerta da Fiavet a 2 agenti di viaggio per ogni Agenzia Associata, ma la partecipazione estesa anche ad eventuali altri accompagnatori al costo di €. 30 a persona. Fiavet Piemonte offre poi agli associati la possibilità di invitare un' agenzia non ancora iscritta. In questo caso il costo della cena ( 1 persona) sarà a carico di Fiavet.

Partner della cena sarà la "Cantina La Masera" di Piverone (TO) che con Fiavet festeggera l' Erbaluce di Caluso. Vino quest' anno riconosciuto vitigno piemontese dell'anno e fra i pochi a esprimere il meglio delle sue caratteritistiche in più tipologie, accompagnando ogni tipo di portata.

Conferme entro e non oltre il 15/12 al 349 3439519 - email: fiavet.piemonte@gmail.com (riferimento per le prenotazioni delle agenzie)