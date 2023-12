La gigantesca "Olandese Volante” lunga 35 metri al Raduno di Mongolfiere di Mondovì

Un cielo pieno di mongolfiere. Col naso all’insù e gli occhi pieni di meraviglia, la città di Mondovì si prepara al ritorno dell’evento più spettacolare: il Raduno Aerostatico dell’Epifania! Trenta mongolfiere, coloratissime e dalle forme più incredibili, voleranno nei cieli della città piemontese, la Capitale italiana del volo aerostatico, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2024. Tre giorni di emozioni e di magia, per la 34ª edizione di una manifestazione che è diventata uno dei simboli di tutta la provincia di Cuneo. Uno spettacolo per tutti, come sempre a ingresso gratuito per il pubblico. Il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è organizzato dall’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” col supporto della Città di Mondovì, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con la partnership di Intesa Sanpaolo e con la collaborazione dell’Associazione “La Funicolare”.

Le mongolfiere si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra (angolo Corso Milano). Il programma prevede tre giorni di voli: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. Due decolli al giorno: al mattino alle ore 8,30 e al pomeriggio alle ore 14.

Navetta, accessi, punti-info

La zona di decollo si trova alle porte della città di Mondovì e sarà collegata al centro città con un servizio di bus-navetta attivato dal Comune di Mondovì in collaborazione col Consorzio Grandabus. La navetta viaggerà tra il centro di Mondovì (Piazza della Repubblica, fronte chioschetto comunale) e la zona della manifestazione (fermata nell’intersezione tra corso Milano e corso Firenze, nei pressi dell’area decolli). Biglietti acquistabili sul posto in entrambe le fermate.

Nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink. Una postazione-speaker annuncerà l’avvio dei decolli e fornirà le informazioni sulle mongolfiere presenti, mentre un grande ledwall proietterà foto e video delle passate edizioni della manifestazione, informazioni tecniche e di sicurezza e live stream dal campo di decollo. I voli potranno includere anche una “competizione” fra le mongolfiere: i piloti dovranno cercare di raggiungere, a bordo dei loro palloni, i bersagli pre-stabiliti dal giudice di gara. Si ricorda che ogni volo sarà preceduto da un briefing tecnico in cui il direttore di manifestazione, in base alla situazione meteo in tempo reale, si esprimerà sulle condizioni di volo.

Mongolfiere speciali ed eventi

Non potranno mancare le mongolfiere speciali, una delle grandi attrattive del Raduno dell’Epifania! Dalla Francia torna “Lulu”, il bellissimo unicorno dalla chioma arcobaleno (pilota: Violaine Cleyet-Marrel, comanager della “Balloon Chaize”). Dal Regno Unito non poteva mancare la buffissima famiglia di pinguini volanti #FlyPenguin, al gran completo con tutte e tre le mongolfiere “Puddles”, “Splash” e “Tall Steve” (mongolfiere di proprietà della “Exclusive Ballooning” di Andrew Holly). Tornano anche i meravigliosi colori dei due “fractal balloons” (mongolfiere colorate con motivi realizzati secondo pattern matematici): “Crystal Gloria”, pilotata da Inga Van Haver (Lettonia) e “Fibonacci”, pilotato da Jason Fisher (USA).

Ma la vera sorpresa è l’arrivo a Mondovì di un vero gigante del cielo: il mastodontico veliero “The Flying Dutchman” (“L’Olandese Volante”) del pilota, anzi “capitano Edcar Vermeulen”, una mongolfiera di dimensioni enormi (lunga 35 metri!) che strabilierà il pubblico.

Sfilata degli equipaggi - Piazza Maggiore, giovedì 4 gennaio, partenza ore 16:30 - arrivo ore 17:00: i piloti raggiungeranno la piazza centrale del rione storico di Mondovì con le loro auto, scaldando l’aria con le fiamme dei bruciatori dei balloons. Alle 17:00 presentazione e inaugurazione ufficiale.

Dj set - area decolli (Corso Inghilterra), sabato 6 gennaio, ore 14:30 - 18:00: subito dopo i decolli, via alla musica presso il campo di decollo con dj Otto, Molinoir & Judici, Johan Davis e Francesco Quarna da Radio Deejay.

“Night Glow”, mongolfiere gonfiate al buio a tempo di musica - area decolli (Corso Inghilterra), sabato 6 gennaio ore 18:30: le mongolfiere, ancorate a terra, gonfiate e illuminate al buio dalla fiamma dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate, si accendono a tempo di musica. Live set a cura di Ballooning Rhapsody e dj Aladyn di Radio Deejay.

Voli per bambini - area decolli (Corso Inghilterra), sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio: la mongolfiera istituzionale “Città di Mondovì”, vincolata a terra, farà provare l’emozione del decollo in pallone ai più piccoli.

sabato 6 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00*

domenica 7 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00*

domenica 7 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00*

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Onlus ASSO ed è finalizzata a raccogliere fondi per il progetto “Emozion-ARTI”, volto a promuovere laboratori psico-riabilitativi e di risocializzazione per adolescenti. L’esperienza, soggetta ad un versamento benefico (offerta libera, minimo € 5,00 a bambino), potrà essere prenotata direttamente in loco.

*orari suscettibili a variazioni: i voli vincolati si svolgeranno in ogni caso dopo il decollo delle altre mongolfiere e solo se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno

Eventi collaterali

Street food e "Mondovirtual - Balloon Flight” (centro città): stand gastronomici nel centro del rione di Mondovì Breo, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio; visori virtuali multimediali, installati all’interno di un vero cesto da mongolfiera, consentiranno a tutti di “volare restando a terra” attraverso un filmato a 360 gradi che mostra il volo di una mongolfiera sopra la città (a cura del “Circolo delle Idee”).

Mercatini nel rione storico (piazza Maggiore): “Re Mercante”, suggestivo hand-made market dell’Epifania, sabato 6 e domenica 7 gennaio nel rione storico Mondovì Piazza (a cura dell’Associazione “La Funicolare”).

Sosta gratuita in città dal 5 al 7 gennaio a Mondovì : in tutto il rione di Mondovì Breo “strisce blu” senza pagamento; zona disco: in piazza Ellero estesa a 2 ore nei feriali (illimitata nei festivi); in corso Italia estesa a 1 ora nei feriali (illimitata nei festivi).

Un evento che regala emozioni

Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì”: «Le mongolfiere stanno per tornare! Abbiamo ancora vividi, negli occhi, i ricordi di ciò che è avvenuto nella scorsa edizione: l’enorme pubblico che ha assistito ai nostri voli con gli sguardi pieni di meraviglia, i sorrisi, le mani alzate a salutare i nostri palloni che salivano a colorare il cielo. Questa nuova edizione del Raduno dell’Epifania, la 34ª, si pone l’obiettivo di confermare il meglio di quanto è stato fatto un anno fa e ribadire l'importanza del Raduno e delle mongolfiere a Mondovì. Torneranno decine di mongolfiere, torna lo spettacolare gonfiaggio al buio “Night Glow”, e si aggiungono novità messe in campo grazie alla sinergia col Comune, agli sponsor e ai partner. Non vediamo l’ora di tornare a volare ed emozionarvi come ogni anno!»

Luca Robaldo, sindaco di Mondovì: «Ritorna l’evento più iconico della nostra città, culmine di una programmazione natalizia che quest’anno ha voluto identificare la mongolfiera come elemento di narrazione univoco. Per tre giorni, ancora una volta, i cieli monregalesi si accenderanno di forme e di colori scintillanti, in uno straordinario abbraccio di sguardi che coinvolgerà grandi e piccoli. Grazie all’Aeroclub per l’incredibile sforzo organizzativo e pianificatorio, grazie agli sponsor e ai sostenitori per il supporto fornito e grazie a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere con noi la festività dell’Epifania. Insieme all’associazione “La Funicolare” stiamo lavorando affinché l’intera città sia pronta ad accogliere al meglio turisti e visitatori grazie ad una ricca serie di iniziative ed eventi collaterali». Alessandro Terreno, assessore alle Manifestazioni: «La mongolfiera come denominatore comune dei nostri eventi natalizi, ma anche come elemento di contaminazione e di dialogo. Grazie al Circolo delle Idee di Mondovì, infatti, durante i tre giorni del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania avrà luogo nel centro storico di Breo l’iniziativa “Mondovirtual - Balloon Flight”, che consentirà a chiunque di provare l’ebbrezza di un volo sulla città grazie ad appositi visori virtuali posizionati all’interno della cesta di una mongolfiera. Un’esperienza immersiva e inclusiva, ma anche un valido strumento di promozione turistica».

«Da monregalese sono consapevole di quanto le mongolfiere rappresentino un tratto distintivo della città in cui vivo - commenta Ezio Raviola, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo -. Il Raduno dell’Epifania ha saputo diventare negli anni un’occasione preziosa di valorizzazione turistica per tutta la comunità provinciale, anche grazie al crescente ritorno mediatico che vede oggi l’attenzione delle grandi emittenti e testate giornalistiche nazionali. Un evento atteso ed apprezzato capace di attrarre pubblici di tutte le età che arrivano anche da lontano per guardare con il naso all’insù le “signore dell’aria”. La Fondazione CRC, rinnovando il proprio sostegno, ringrazia gli organizzatori e tutti i partner grazie a cui Mondovì si conferma capitale internazionale della mongolfiera».

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo: «Anche quest’anno avremo il piacere di sostenere il Raduno dell’Epifania e vivere al fianco dei monregalesi questo momento di festa e di speranza per il futuro. La nostra presenza è una conferma dell’attenzione che la Banca dedica alle comunità e agli eventi che valorizzano il territorio. Per noi la Granda è una delle province più importanti, non solo in Piemonte ma in Italia: qui abbiamo radici storiche e siamo un punto di riferimento per famiglie, imprese e istituzioni. Anche attraverso la collaborazione con la Fondazione CRC, con cui abbiamo stabilito da subito un dialogo fattivo, nel nuovo anno continueremo a tradurre i nostri valori in un impegno quotidiano a favore dello sviluppo economico, culturale e sociale».

Mattia Germone, presidente associazione “La Funicolare”: «Nel mese di gennaio il monregalese inizia l'anno nel migliore dei modi: con il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, evento che contraddistingue il nostro meraviglioso territorio dal resto d'Italia! Un Raduno che vede, negli ultimi anni, un interessamento sempre più numeroso di pubblico che arriva da tutto il Piemonte ma non solo e, all'interno del quale dobbiamo imparare a promuovere e far conoscere le eccellenze della nostra Città. Proprio per questo, da alcuni anni “La Funicolare” organizza in concomitanza l'hand made market "Re Mercante" con il coinvolgimento di artigiani artistici provenienti da diverse zone d'Italia che propongono le loro creazioni in Piazza Maggiore, nell'area allestita per l'occasione. L'idea di offrire questa vetrina di prodotti artistici nasce per accompagnare i tanti visitatori che arrivano nel quartiere alto della Città per veder volare le mongolfiere. Inoltre, grazie alla disponibilità dei volontari, siamo in grado di offrire anche un menù dedicato al fine di invitare i turisti a trattenersi e intrattenersi in città per tutto il giorno e dare loro la possibilità di visitare anche i nostri monumenti. Vi aspettiamo quindi al “Re Mercante”!»

Mondovì, Capitale italiana delle mongolfiere

La storia dell’aerostatica italiana è indissolubilmente legata alla Città di Mondovì. Nel 1979 qui si alzò in volo la prima mongolfiera immatricolata in Italia. Da quel giorno, Mondovì iniziò il suo viaggio fra le nuvole. A Mondovì è attivo il primo Aeroclub interamente dedicato alle mongolfiere (fondato nel 2005 e attualmente presieduto dal pilota Giorgio Bogliaccino) e la città è dotata di un “Porto aerostatico” che ospita corsi di aggiornamento per piloti, seminari e una stazione meteo. La città di Mondovì è sede di scuole di volo condotte dai più grandi campioni italiani. Dal 2008 a oggi si sono disputate a Mondovì sette edizioni dei Campionati aerostatici italiani (l’ultima nel 2023). La Città di Mondovì possiede una mongolfiera istituzionale e nel 2009 ha ospitato le gare di mongolfiera dei World Air Games, le “Olimpiadi dell'aria”.

Sul sito web www.aeroclubmondovi.it potete trovare la storia del Raduno dell’Epifania e delle mongolfiere di Mondovì.

RIASSUNTO DEL PROGRAMMA

Zona di decollo: Mondovì (CN), corso Inghilterra