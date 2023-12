Una dodici ore di giochi da tavolo per tutte le età: a Busca la proposta Andirivieni per concludere il 2023

Sarà un evento basato sulla condivisione e l’inclusione quello che terminerà il 2023 dell’associazione Andirivieni. Appuntamento domani a Busca, sabato 16 dicembre, presso il salone del cohousing in viale Padre Angelico da None: “ Si tratta di 12 ore di giochi da tavolo - spiegano gli organizzatori - 12 ore no stop per permettere a più gente possibile di poter partecipare. ”

“Sarà presente il punto bar - continuano gli organizzatori - e per la cena è possibile organizzarsi in autonomia, per portarla nel salone e continuare a giocare. Il nostro obiettivo è quello realizzare un evento inclusivo, piacevole per tutti e dove è facile stare insieme, per un po’ di tempo o anche per tutte le 12 ore. Crediamo molto nello stare insieme, nell’essere parte di un mondo dove l’aspetto relazione è davvero importante.”