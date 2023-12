Bra, ztl serale e festiva in via Emanuele, il vicensindaco Conterno: "Non c'è nessuna problematica"

Nello scorso Consiglio comunale, la minoranza aveva presentato un’interrogazione relativa alla recente estensione della ztl in via Vittorio Emanuele II nel tratto della via appena riqualificato compreso tra via Rambaudi e via Verdi. La misura, introdotta in via sperimentale fino a fine gennaio. prevede il divieto di accesso all’area ai veicoli non autorizzati dalle 20 alle 7 del mattino seguente dal lunedì al giovedì e dalle 20 del venerdì fino alle 7 del mattino del lunedì, oltre che nelle giornate festive. Al centro della discussione, il possibile impatto sulle attività commerciali e sulla viabilità.

Il vicesindaco Biagio Conterno ribadisce ora: "Monitoriamo costantemente la viabilità. Al momento non risultano particolari problematiche né ci sono giunte segnalazione in questo senso, Non sembrano esserci infatti delle ricadute sulla parte storica della città, come via Barbacana e Parpera, come paventato dalla minoranza: la circolazione è ridotta nei weekend e di sera. Anzi, abbiamo ricevuto ringraziamenti da parte di alcuni genitori, perché con la ztl i loro figli possono circolare più tranquillamente, così come apprezzamento dai rappresentanti dei comitati di quartiere"

Anche per quanto riguarda il commercio, la situazione sembra sotto controllo: "Prima di attuare la misura, abbiamo incontrato due volte i rappresentanti degli esercenti, che ci hanno sottoposto le loro criticità. Su questo fronte, è difficile avere dati oggettivi quotidiani: a fine gennaio analizzeremo insieme il quadro della situazione. La ztl comunque potrebbe avere un impatto per i negozi solo il sabato e la domenica, che al momento non sembra avere riscontri: il flusso della clientela appare invariato".

Concludendo, Conterno sottolinea: "Ricordo che l’estensione delle ztl era prevista dal nostro programma, la cui attuazione è stata ritardata dalla pandemia. Siamo comunque pronti a ogni confronto e eventuale confronto anche prima della fine della sperimentazione".