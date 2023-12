Addio a Claudio Allasia, ingegnere ed ex consigliere comunale a Bra

Bra in lutto per la scomparsa di Claudio Allasia, ingegnere ed ex consigliere comunale. Da tempo lottava contro un tumore. È mancato nella giornata di ieri, venerdì 15 dicembre.

Originario di Fossano, era residente a Bra dove aveva uno studio. Lascia moglie e figlia.

Attivista di lungo corso nel Movimento 5 Stelle, si era candidato sindaco a Bra nel 2014, dove per 5 anni ha svolto il ruolo di consigliere comunale d'opposizione. Ma anche attivista dalla nascita del meetup di Beppe Grillo nella città della Zizzola.

È stato anche referente del comitato provinciale Acqua Bene Comune, impegnandosi nelle battaglie referendarie del 2012 e nel percorso istituzionale che ha portato alla definizione della gestione totalmente pubblica da parte dell'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale di Cuneo.

Lo ricorda Ivano Martinetti, consigliere regionale e coordinatore provinciale M5S: “Perdiamo una persona straordinaria, un amico sincero. Ciao Claudio, abbiamo condiviso tanto. L’attivismo nel nostro Movimento 5 Stelle, fin dagli albori, le battaglie in difesa dell’ambiente, dei servizi sanitari, dell’acqua pubblica e mille altre. Insieme siamo poi entrati nelle istituzioni, entrambi con lo stesso simbolo, un po’ di incoscienza e tanta voglia di fare. Con spirito di servizio hai dimostrato serietà e competenza durante i cinque anni di mandato in Consiglio comunale a Bra. Sempre lontano dai riflettori, lavorando esclusivamente nell’interesse dei cittadini, con la mitezza che ti accompagnava nella vita pubblica come in quella privata. Porterò con me le chiacchierate al telefono, i lunghi confronti sull’amministrazione locale, la politica nazionale e i tuoi insegnamenti”.

Anche Fabrizio Biolè, già sindaco di Gaiola e consigliere Regionale lo ricorda come "una persona pacata e razionale, con una passione civica rara e coerente fino in fondo. Non ci si vedeva da un po', ma mi rimangono impressi il suo rigore e la sua correttezza, nella vita privata come nel ruolo pubblico, che ha svolto in modo esemplare, senza scontri, ma senza sconti!"