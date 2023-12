Cuneo cerca soggetti interessati alla coprogettazione e cogestione del Coordinamento Pedagogico territoriale (CPT)

Il Comune di Cuneo ha pubblicato un avviso pubblico per individuare soggetti interessati a portare avanti, insieme al Comune, un percorso di coprogettazione operativa e cogestione della rete che fa capo al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT).

In generale, come previsto da legge regionale, ai CPT è demandato il compito di favorire il raccordo e l’integrazione dei servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia presenti nel territorio di riferimento, promuovendo la qualità educativa dei servizi attraverso il confronto professionale e la formazione degli operatori, l’incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi, la promozione dell’innovazione e della sperimentazione educativa, la riflessione sulle modalità di partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell’infanzia e della genitorialità, il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi, il raccordo tra servizi educativi, servizi scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio.

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale, di cui Cuneo è capofila, è composto dai comuni di Cuneo, Bernezzo, Busca, Castelletto Stura e Cervasca e vede il coinvolgimento di complessivi 20 servizi educativi 0-3 anni e 32 scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie. L’avviso pubblico è rivolto agli enti del terzo settore, in possesso dei requisiti specifici indicati all’interno del bando che, per proporre la loro candidatura, devono presentare un’idea progettuale, prevedendo la gestione del Coordinamento anche mediante l’individuazione di una figura di facilitazione, che si interfaccerà con gli incaricati dei comuni parte del Coordinamento, i dirigenti scolastici e i referenti delle strutture educative.

I soggetti interessati devono far pervenire la loro candidatura entro le ore 12 del giorno 12 gennaio 2024 al Comune di Cuneo esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it. La candidatura deve contenere istanza di partecipazione, con compilando il modello allegato al bando, e proposta progettuale, anche questa redatta seguendo il modello allegato al bando. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a serviziscolastici@comune.cuneo.it specificando nell’oggetto “Quesito avviso co-progettazione e cogestione per l’implementazione e lo sviluppo del CPT”. L’avviso è pubblicato e consultabile sul sito del Comune di Cuneo al seguente link: Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Anno 2023.