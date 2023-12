Auguri in musica per i dipendenti della Provincia [VIDEO]

Il liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo ha partecipato con gli auguri in musica al ringraziamento per il loro prezioso lavoro, ancor più in quest’epoca di frenetici lavori dovuti al Pnrr, dei dipendenti della Provincia di Cuneo da parte del presidente Luca Robaldo, del responsabile del Cral Vincenzo Punzi, del segretario Giorgio Musso.



Nella mattinata del 20 dicembre, insieme ai docenti Vera Anfossi, Elda Giordana, Silvio Ceirano, con l’ex alunno Lorenzo Martini alle tastiere, il coro diretto dal maestro e vicepreside Flavio Becchis ha accompagnato alcune suggestioni natalizie, tratte dal miglior repertorio del liceo cuneese.



Il dirigente del liceo cuneese Carlo Garavagno ha ricordato che la musica è un ottimo veicolo di benessere organizzativo per tutti i lavoratori. Un buffet predisposto dall’istituto alberghiero Donadio ha concluso la bella mattinata.