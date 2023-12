Eventi Feste natalizie 2023 a Roaschia

Il Comune di Roaschia insieme alla PROLOCO si prepara ad aprire il periodo natalizio all’insegna della musica e della cultura, storia e vita di Valle.

Venerdì 22 dicembre – ore 21

Dopo il grande successo del concerto in occasione dell’inaugurazione di “Scrittori in Città” a Cuneo, la Big Band Jazz Cuneo, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, replica con un concerto presso la Confraternita di Santa Croce, a Roaschia.

L’orchestra jazz, che ha come direttore artistico il Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte, sarà diretta per l’occasione dal Maestro Andrea Verdicchio; madrina e presentatrice della serata sarà Anna Bongiovanni, speaker di Radio Blu Italia, che accompagnerà gli spettatori in un suggestivo viaggio alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band.

Venerdì 29 dicembre – ore 21

Presso la Confraternita di Santa Croce, toccherà a Simone Aime e alla presentazione in anteprima del suo nuovo libro, da pochi giorni uscito in libreria: “1924-2024 La Valle Gesso e l’Idroelettrico” Il progetto originale e mai realizzato Edizioni PRIMALPE Il titolo del libro, che raccoglie documenti storici, studi tecnici e relazioni del progetto Idroelettrico descrive.

L’idea di opera che avrebbe visto realizzare nelle nostre montagne della Valle Gesso una vasta rete di dighe, una per ogni lago. Come sarebbe stata la Valle Gesso se questa ambiziosa opera fosse stata realizzata. A cura di Simone Aime.

Sabato 30 dicembre – ore 21

Presso la Confraternita di Santa Croce proiezione del docufilm “A Dorso di Mulo” “Questo video non è né un documentario né un film, è qualcosa di diverso, non chiaramente collocabile. Lo definirei un ibrido. Siamo diventati come le mule di Luciano, ibridi. Questi animali mi hanno colpito e folgorato, e stanno cambiando il mio modo di vedere e di pensare. A volte servono grandi Uomini o grandi Donne a farti capire il mondo, a volte bastano grandi animali”.

Nelle parole di Paolo Giraudo e del fratello Marco, gestori del rifugio Morelli Buzzi traspare tutta la passione di un progetto pioniere, nato alcuni anni fa dalla collaborazione con Luciano Ellena e dei suoi animali per esigenze operative, e che ha visto poi lo sviluppo di nuove opportunità con uno sguardo all’aspetto ambientale, fondamentale per la vita simbiotica con la montagna e la natura. Oratori: Paolo Giraudo, Marco Giraudo, Luciano Ellena. Video a cura di Elena Gagliano di Valdieri.

Venerdì 5 gennaio – ore 21

presso La Parrocchia di San Bernardo. la Banda musicale di Bernezzo offrirà alla popolazione un concerto per banda ed organo della Parrocchia. I brani, un viaggio musicale dal 1500 ai giorni nostri, saranno preceduti da brevi video che illustreranno la storia dell’organo a canne, la sua composizione, funzionamento ed impiego nella liturgia.

Ospite della serata Meo Brondino, che offrirà testimonianze ed aneddoti di questo imponente strumento musicale quale l’Organo. La banda sarà accompagnata all’Organo da Michele Menardi e da Erica Pinnizzotto.

INFO: tutte le serate sono ad INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti; si consiglia la prenotazione al n. 331/9889005 oppure alla mail prolocoroaschia@gmail.com

Il comune di Roaschia, con la PROLOCO e la comunità sarà lieta di accogliervi e donarvi piacevoli momenti di armonia e cultura. Venite a Roaschia come Ospiti.

Vi aspettiamo. Buone feste.