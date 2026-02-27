Tre serate sotto le stelle a Bernezzo per scoprire l'infinito del cielo

Vi siete mai chiesti che cosa si nasconde sopra la nostra volta celeste? Tre serate vi aspettano per un percorso affascinante di scoperta dell'infinito che tanto può incantarci.

L'assessorato della cultura, l'associazione Sideralis, la Libroteca comunale di Bernezzo e il Centro Diurno di San Rocco, forti del successo di precedenti esperienze realizzate in sinergia, hanno il piacere di invitarvi a tre serate dedicate al cielo e alle sue meraviglie.

Attraverso questa esperienza, i partner del progetto desiderano creare comunità, far comprendere che tutti siamo sotto lo stesso cielo, tessere trame per progetti futuri. Un'occasione per riscoprire il valore della condivisione e della curiosità collettiva.

Ecco il calendario: lunedì 9 marzo ore 20.45 al Centro Diurno il Ramo via Mandrile, 33 per parlare di stelle e biosfera, venerdì 13 marzo ore 20.45 nel parco della Villa Villanis per osservare la meraviglia del cielo stellato, giovedì 26 marzo in sala polivalente del Comune per un dibattito e una riflessione finale.