Sicurezza stradale: in Granda 600.000 euro per tre interventi sulle strade provinciali

Il piano di interventi in materia di sicurezza stradale dell’assessorato alle opere pubbliche della Regione Piemonte si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver ripreso, nel 2022, l’iniziativa dei corsi di guida sicura in favore di autisti scuolabus e volontari di protezione civile, la Giunta regionale ha integrato, nell’estate 2023, le risorse necessarie per l’intervento dell’asse Rottalunga a Vinovo e del ponte di Borgo Revel a Verolengo.