Il magico Natale allo Strambò e Villa Noseda

Le festività natalizie sono arrivate finalmente e ci sono molteplici modi per celebrarle, ma nulla le rende così speciali come condividerle con le persone a cui si tiene di più.

Lo Strambò si prepara ad accogliervi il lunedì 25 e martedì 26 dicembre, in occasione del Santo Natale e di Santo Stefano.

Per coloro che preferiscono un'esperienza culinaria al ristorante piuttosto che il classico pranzo casalingo, lo Strambò vi invita a condividere questi momenti speciali in una raffinata location con vista mare. Un luogo pensato per rilassarsi con la famiglia o gli amici, creando un'atmosfera intima, ma al tempo stesso informale per favorire la convivialità.

Potrete scegliere tra un menù à la carte con diverse portate e materie prime di alta qualità, tra cui pesce fresco e piatti della tradizione ligure. Oltre a ciò, una vasta selezione di vini sarà a vostra disposizione per accompagnare ogni piatto.

Con l'avvicinarsi delle festività, è tempo di organizzare pranzi o cene aziendali con colleghi, fornitori e collaboratori. Lo Strambò e Villa Noseda Sanremo sono due location ideali per tali occasioni, offrendo proposte adatte a ogni esigenza in termini di costi e richieste. Potrete scegliere tra menù tradizionali, a base di pesce o carne, e una selezione di vini pensata appositamente per l'occasione.

A Villa Noseda, per gli amanti del divertimento notturno, la notte di Natale si aprirà con la serata "Christmas Party", un evento dedicato al Natale. Un'esperienza magica in una location elegante e flessibile, pronta ad accogliere gli ospiti in un viaggio che va dalla cena al party dopocena.

Dopo il servizio della cena, il locale si trasformerà in un ambiente perfetto per celebrare al meglio questa straordinaria notte di festa. L'evento prenderà vita dalle 00:00, con musica e intrattenimento che accompagneranno i presenti fino alle prime luci del giorno successivo.

Il ristorante sarà aperto regolarmente a partire dalle 20:00, proponendo un menù alla carta che celebra il mare con piatti a base di pesce, rispettando la tradizione e sperimentando con materie prime di altissima qualità, unendo innovazione e creatività.

Questa serata di Natale è un'opportunità unica per gli appassionati della buona cucina e dell'intrattenimento senza confini. Vi suggeriamo caldamente di prenotare un tavolo per la cena o il dopocena e di prepararvi a un'esperienza indimenticabile!

Strambò Sanremo | Via del Castillo, 17 | 18038 Sanremo (IM)

Tel: +39 331 2637639

E-mail: reservations@strambosanremo.com

Facebook: https://www.facebook.com/strambosanremo/

Instagram: https://www.instagram.com/strambo_sanremo/

Villa Noseda Sanremo | Corso Inglesi 1 | 18038 Sanremo (IM)