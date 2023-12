All'ospedale Regina Margherita di Torino gli auguri natalizi di Franco Graglia (FI)

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia , ha consegnato panettoni e sorrisi dell’ospedale Regina Margherita di Torino, per augurare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un Natale il più possibile sereno, nonostante le difficoltà.

“Anche quest’anno - racconta Graglia - ho ricevuto tantissimo dalla visita che ho desiderato fare con alcuni amici, ai bambini e giovani ricoverati al Regina Margherita di Torino. Confesso che sono entrato con il cuore che mi batteva forte, per tanti motivi e sono uscito dall’ospedale sentendo dentro di me una grande serenità, nonostante la sofferenza che ho visto. Contento di aver strappato un sorriso e regalato un attimo di spensieratezza. Ringrazio il personale sanitario per il grande lavoro professionale ed umano che svolgono ogni giorno”.