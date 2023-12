Anche dal sindaco di Alba Carlo Bo gli auguri di un felice Natale ai nostri lettori: "Chiudiamo un anno importante per noi albesi" [VIDEO]

Anche per il sindaco di Alba Carlo Bo, pure lui all’ultimo Natale della prima consiliatura da sindaco – sono una situazione internazionale complessa e la pace che manca gli elementi di preoccupazione in un contesto che localmente vede invece i nostri comuni, e la capitale delle Langhe in particolare, mandare in archivio un 2023 caratterizzato da positivi sul fronte delle cose fatte, dagli eventi alle opere messe in cantiere o programmate grazie anche all’opportunità del Pnrr.

"Anche quest’anno – dice Carlo Bo nel suo messaggio di auguri ai lettori de La Voce di Alba e Targato Cn – le festività natalizie giungono al termine di un periodo con grandi preoccupazioni e grandi incertezze. Purtroppo viviamo ancora una situazione complessa e difficile per quanto riguarda le guerre a poca distanza dal nostro Paese, dopo quasi due anni, la guerra in Ucraina purtroppo ancora non è terminata, ora ne è iniziata un’altra altrettanto preoccupante, il 7 di ottobre, in Israele".

"Questo è stato un anno per noi albesi importante – prosegue –, è stato un anno nel quale sono state fatte tante cose importanti, eventi straordinari. Pensiamo a Vinum, pensiamo al Rally di Alba, pensiamo a Collisioni, un grandissimo successo con decine di migliaia di persone che sono venute qui ad Alba per divertirsi, la 93ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, un successo straordinario. Poi ancora il Tartufo dell’Anno, abbiamo inaugurato il Museo del Tartufo, abbiamo iniziato tante opere di rilievo, che auspichiamo possano cambiare in meglio il volto della nostra città. Ed è per questo – conclude Carlo Bo – che sono fiducioso, siamo fiduciosi per il 2024 e voglio augurare a voi tutti buone festività natalizie e un buon 2024".

