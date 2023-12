Premiati dalla Compagnia del Buon Cammino le persone che"vivono" la montagna

Si sono tenute a Cuneo, nel salone d’onore del Municipio, le premiazioni da parte della Compagnia del Buon Cammino, delle persone che vivono e lavorano nelle valli del cuneese, e hanno contribuito alla realizzazione di molte iniziative dell’associazione.

I premi del Buon Cammino 2023 sono stati conferiti da Armando Bressy, presidente del sodalizio a: Stefano Martini, creatore e artefice dell'Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo; Jacopo Giamello, medico del Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo; Gianluca Bocca, guida alpina del Monviso.

Paolo Testa ha ricevuto il premio per la Locanda del Buon Cammino 2023, per la perseveranza nel riuscire a dare al comune di Macra un quotidiano punto di riferimento in valle.

Una menzione particolare è andata al punto di ristoro Le Bianche Bigorie di Oncino e il circolo Acli Bocciofila Comunale di Envie per la ricettività e la ristorazione di alto livello proposta.

Durante la cerimonia di premiazione la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l’assessora alle manifestazioni Sara Tomatis, hanno presentato la proclamazione di Cuneo "Città alpina 2024", importante riconoscimento per il capoluogo di Provincia e per le montagne che lo circondano.

È poi stato presentato il programma invernale della Compagnia del Buon cammino: info sul sito compagniadelbuoncammino.it