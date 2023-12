Auguri di Buon Natale e di un allegro inizio 2024 dall'Imperial Dance

L'atmosfera magica del Natale si diffonde nell'aria e mentre ci avviciniamo alla fine di un altro anno, l'Imperial Dance Academy di Cuneo desidera condividere il calore delle festività con tutti i nostri amici e appassionati di danza.

È stato un anno importante, ricco di passione, impegno e crescita nella nostra associazione sportiva. Grazie alla dedizione di ogni ballerino, istruttore e membro del nostro staff, abbiamo danzato attraverso sfide e successi, creando ricordi indelebili.

Anna, Eros e Ilaria “… in questi giorni di festa, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti voi che avete reso l'Imperial Dance un luogo speciale. Mentre salutiamo il 2023, guardiamo con ottimismo al futuro che ci attende nel 2024. Che sia un anno ricco di nuove esperienze per noi e per tutti voi!”

https://www.instagram.com/reel/C1PXh-ktpOS/