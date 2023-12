Un "Girotondo di voci" per la vigilia di Natale

Oggi, domenica 24 dicembre vigilia di Natale, il coro “Girotondo di voci" accompagnerà con canti religiosi e natalizi, le celebrazioni nella chiesa di San Giuliano di Roccabruna alle ore 21,30 e nella parrocchia di San Damiano Macra, alle 23,30.

"Per noi è sempre un momento di emozione contribuire con i nostri canti all'atmosfera gioiosa della vigilia" commenta il direttore del coro Giuliano Massimo Capello.



Il gruppo nasce nel 2011 ed esegue un repertorio di canti popolari ,cantautori italiani, cartoni animati, esibendosi in concerti nelle case di riposo o in concerti natalizi.

"Prima ci ritrovavamo per le prove nella biblioteca di Roccabruna. Poi dal 2020 per la pandemia siamo rimasti senza sede e allora il nostro parroco Don Marco ci ha offerto il salone della casa parrocchiale di San Giuliano e da lì rinasciamo come coro parrocchiale, cantando ogni 15 giorni alle 9,30 nella messa della domenica.

Da un anno circa proviamo nel centro parrocchiale di Sacra famiglia dove cantiamo una volta al mese al sabato pomeriggio.

Il coro è formato attualmente da circa 18 elementi. "Ma il nostro obbiettivo è aggiungere nuove voci al Girotondo e quindi siamo alla ricerca di nuove persone. Il requisito principale è l’intonazione ma è importante la voglia di stare insieme in un gruppo di amici che si ritrova una volta settimana, per due orette, a fare le prove di canto. Se qualcuno volesse unirsi al nostro gruppo è il benvenuto e può contattare il numero 340363272 (Massimo Chiapello) o presentarsi direttamente alla parrocchia di Sacra Famiglia il mercoledì sera dalle 20,15".

“Buon Natale in coro”.