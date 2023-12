A fuoco una canna fumaria a San Sebastiano di Monforte d’Alba: sul posto i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Monforte d’Alba, nella mattinata di oggi (lunedì 25 dicembre).



Coinvolta un’abitazione singola su due piani ubicata in frazione San Sebastiano. Le fiamme – secondo i residenti, che hanno dato l’allarme alle forze di soccorso – si sarebbero sviluppate dalla canna fumaria. Intatto, per fortuna, il tetto in legno dell’abitazione.



Sul posto i vigili del fuoco di Alba con APS e scala.