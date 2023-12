Domenica 7 gennaio riapre i battenti la palestra di arrampicata a Borgo San Dalmazzo

Dopo oltre quattro anni di chiusura, il 7 gennaio riapre i battenti la palestra di arrampicata a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo. Appuntamento domenica alle ore 17 per l’aperitivo di inaugurazione della Global Wall, poi le normali attività inizieranno lunedì 8 gennaio alle 14.30.

A gestire la palestra di roccia artificiale per un periodo di dodoci anni sarà la ditta Globalmountain di Demonte.

L'impianto era chiuso dall’estate 2019 ed era stato oggetto in questi ultimi anni di svariate procedure di selezione pubblica per la concessione in uso e gestione che non avevano ottenuto esito positivo. A luglio 2023 la firma del contratto. Il nuovo gestore, che dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 3.000 euro, si è impegnato ad effettuare preliminarmente all’apertura al pubblico lavori di miglioria e sviluppo.

La palestra oggi riapre con circa 300 metri quadri di nuove pareti boulder, spogliatoi rinnovati e una moderna reception.