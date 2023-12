Lutto a Venasca per la scomparsa di Francesco ‘Cesco’ Bussone

È mancato improvvisamente ieri, mercoledì 27 dicembre, Francesco Bussone, 87 anni, di Venasca.

L’uomo chiamato da tutti ‘Cesco’ era molto conosciuto in paese, per aver fondato l’azienda agricola “Val Varaita” dove, dagli anni ’70, allevava galline.

L’attività del commercio delle uova è oggi portata avanti dai due figli Mario e Sergio nell’azienda di via Cuneo a Venasca.

Tutti lo ricordano come persona simpatica e gioviale, sempre sorridente, che aveva sempre una buona parola per tutti.

Aveva iniziato a lavorare da ragazzino come mugnaio nell’allora mulino Odiardo di Venasca, poi per un certo periodo si era occupato di un allevamento di polli e successivamente aveva aperto l’azienda agricola, dedita all’allevamento di galline ovaiole, dove fino alla scorsa settimana si recava giornalmente per andare a trovare i figli e passare qualche ora nello stabilimento in cui aveva lavorato più di mezzo secolo, con dedizione.

Nel 2021 era rimasto vedovo di Maria Chiotti che lavorava con lui nell’azienda di famiglia.

Nel tempo libero, durante le sue passeggiate a Venasca passava spesso a trovare la nipote Serena al bar Special dove si intratteneva con gli amici giocando a carte e il nipote Stefano della panetteria Furn a Bosch.

Lascia il figlio Mario con Danila e Sergio con Silvia, i nipoti Stefano con Fulvia, Serena con Riccardo, Sofia con Paolo, Giorgia e Lorenzo, le pronipoti, la cognata Elena, il cognato Michele, i nipoti.

Il rosario sarà recitato stasera, giovedì 28 dicembre alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Venasca dove domani, venerdì 29 dicembre alle 10,30 si svolgerà il funerale proveniente dall’ospedale di Saluzzo.

Dopo la cerimonia funebre la salma sarà trasferita a Magliano Alpi per il rito della cremazione.

Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Venasca.