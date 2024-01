Il Coro Polifonico Monserrato e l'orchestra Fidei Donum in concerto a Demonte

Dopo il grande apprezzamento di pubblico ricevuto in occasione del concerto spirituale, lo scorso 23 dicembre in Duomo a Cuneo (leggi qui), il Coro Polifonico Monserrato di Borgo San Dalmazzo e l'orchestra Fidei Donum di Roccavione si preparano per un altro importante appuntamento in musica.

L'ensemble si esibirà venerdì 5 gennaio alle 21 a Demonte, nella chiesa parrocchiale di San Donato, con il concerto spirituale "Esalutate in letizia".

Un concerto spirituale per soli, coro, organo e orchestra con musiche del repertorio basato su canti sacri e della tradizione natalizia, che coinvolgerà anche l'Eureka Music Academy di Roreto di Cherasco e l'Asti Sistema Orchestra.

Patrizia Migliore (soprano) sarà la voce solista della serata, la cui direzione artistica è affidata a Fabio Quaranta e Monica Agosto.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.