A Pian Munè di Paesana continua la formula “Seggiovia e Pranzo in quota”

La SEGGIOVIA che da Pian Munè porta a Pian Croesio è aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 8.30 alle 16.30. Per le vacanze natalizie è disponibile anche la cosiddetta “formula seggiovia e pranzo in quota” che prevede andata e ritorno in seggiovia ed il pranzo in Baita (antipasto, primo o secondo, dolce e acqua) a 27 euro.