Saluzzo approva il bilancio preventivo: tariffe e agevolazioni invariate

Tariffe invariate, neppure l’adeguamento all’inflazione. Prorogate tutte le agevolazioni e le esenzioni, in primis il dimezzamento del costo dell’asilo nido comunale. Nuovi investimenti per migliorare infrastrutture ed efficienza energetica.



Sono i punti salienti del bilancio di previsione 2024-26 del Comune di Saluzzo che il Consiglio comunale ha approvato (con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione delle minoranze) nella seduta di giovedì 21 dicembre 2023.



Lo schema di bilancio del prossimo anno pareggia su 33,4 milioni di euro. Tra i capitoli delle entrate spiccano quelle tributarie con 10 milioni di euro, nonostante le aliquote siano ferme dal 2014. Rimangono, inoltre, invariate, senza adeguamento Istat, le tariffe a domanda individuale relative ai servizi educativi ed assistenziali, l’utilizzo degli impianti sportivi e delle strutture comunali.



Prorogate le agevolazioni adottate negli anni precedenti per contrastare, in particolare, la crisi generata dalla pandemia: riduzione delle tariffe dei servizi per cittadini con Isee inferiore ai 25 mila euro e restituzione addizionale Iperf, anche qui fino alla soglia dei 25 mila euro, palestre gratis alle società sportive per allenamenti e gare degli atleti under 14.



La giunta ha voluto ancora la proroga del dimezzamento del costo per l’asilo nido comunale “Jean Monnet”. A fronte di un costo reale del servizio di 837 euro per bambino, la spesa per le famiglie continuerà ad essere di 260 euro al mese per la fascia Isee più alta, superiore ai 25 mila euro, e si ridurrà in diversi scaglioni a 65 euro per fasce Isee inferiori a 9 mila 500 euro.



Nel 2024 potranno aprire le nuove mense delle scuole “Francesco Costa” e “Rosa Bianca” e così, con queste nuove infrastrutture, tutte le scuole saluzzesi saranno dotale di locali per la ristorazione e il consumo dei pasti. Si tratta di servizi che ad oggi coinvolgono 749 ragazzi/e, di cui 365 che usufruiscono della tariffa mensa agevolata. Tariffa che varia in base agli scaglioni da 4,80 euro a 1,90 euro.



Consistente lo stanziamento (400 mila euro) per l’assistenza scolastica degli alunni disabili per fronteggiare l’aumento del numero dei ragazzi, passati da 43 del 2023 a 56 del 2024.



Nel campo degli investimenti, mentre procedono i 22 cantieri aperti per un valore di 18 milioni di euro, sostenuti in parte da risorse proprie del Comune di Saluzzo e per la restante parte da finanziamenti ottenuti da bandi, spiccano i 200 mila euro per nuovi asfalti, 588 mila euro per il parco fotovoltaico sulla ex caserma Filippi, 560 mila euro per la nuova pista di atletica nel complesso dello stadio “Damiano”, 2,7 milioni di euro per il recupero del Palazzo Monterosso (futura sede della scuola Cnos, nel centro storico) e 187 mila euro per il secondo lotto dei serramenti nell’ambito della riqualificazione del Palazzo comunale.



Per il 2025 sono previsti : 630 mila euro per la riqualificazione ed efficientamento energetico della palestra “Rosa bianca”, 750 mila euro per il rifacimento della copertura e la sistemazione degli alloggi del Palazzo del Gallo, 755 mila euro per l’ampliamento della scuola materna “Ilaria Alpi”, 860 mila euro per l’adeguamento sismico della palestra “Mazzini”, 4 milioni per l’acquisizione del sedime ferroviario dismesso Saluzzo-Moretta che verrà destinato a pista ciclabile, 2,1 milioni di euro per l’efficientamento energetico ed altri 700 mila per l’impianto fotovoltaico sull’ex tribunale.