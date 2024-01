La classe 3C del liceo classico Govone di Alba si ritrova dopo 25 anni

In quell'anno la voce metallica di Cher occupava le radio con il singolo Believe, mentre Tom Hanks vinceva al botteghino con Salvate il soldato Ryan. Il papa Giovanni Paolo II tuonava da Cuba, mentre negli Usa esplodeva il caso Bill Clinton-Monica Lewinsky. Per la classe 3C del liceo classico Govone di Alba l'anno scolastico 1998-1999 era il momento dei sogni abbozzati, dello studio "matto e disperatissimo", della temuta maturità.

Ieri, mercoledì 3 gennaio, dopo 25 anni il tempo si è fermato a quelle parentesi, i ricordi confusi sono tornati vividi come piccoli mosaici che vengono scrollati e ritrovano la loro posizione. Il giornale scolastico "Dedalo", i disegni allegorici che rappresentavano la classe ritrovati come reliquie, le foto tirate fuori dai cassetti con le cartoline delle vacanze.

La paura delle "doppiette" di greco del professor Leone, l'autorevolezza della preside Alessandria, le giustificazioni giocate all'ultimo con un filo di voce, i “4 come se piovesse”, la corsa ai posti migliori e gli infiniti corsi di recupero. La fila per i panini all'intervallo, bidelli di cui non si ricordava l'esistenza, supplenti, il cui cognome viene ricostruito a tentoni, come in un cruciverba della memoria. Un continuo fuoriuscire di parole, di risate e di condivisione.

La 3C si è di nuovo ritrovata ad Alba dopo 25 anni, con qualche defezione, ma con un entusiasmo, una complicità e una naturalezza che il tempo non ha scalfito. E allora l'appello non ha preannunciato un'interrogazione, la versione di Greco, l’assemblea di classe, ma semplicemente il tempo per raccontarsi agli altri. Per svelare al resto della classe cosa fosse successo in questi 25 anni. Figli, mariti, compagne, lavori, viaggi, passioni, incroci. Un viaggio che è uscito dai confini italici e dopo aver toccato le Langhe, Torino, arriva in Finlandia e a Valencia.

Storie di sfide, di percorsi e di amicizie che rimangono incuranti del resto. Con una promessa: non lasciar passare altri 25 anni. E già sul gruppo WhatsApp della classe balena l'idea di una nuova per permettere agli assenti di tornare al 1998 e di raccontarsi nel 2023 come se il tempo non fosse mai passato o come se quei momenti non fossero realmente svaniti del tutto.