Primi disagi alla circolazione a causa della neve: ingorghi ad Aisone e Demonte [VIDEO]

Con l'arrivo della neve iniziano a registrarsi i primi disagi sulle strade della Granda.

Si segnalano lunghe code e ingorghi sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena, in valle Stura, in prossimità dei centri abitati di Aisone e Demonte. Numerosi i tir incolonnati insieme ad auto e camper.

[La situazione ad Aisone]

E se con l'inizio del nuovo anno, puntuale, il 1° gennaio è arrivato l'aumento per il pedaggio autostradale anche sulla A6 Torino-Savona (che ora costa 13,10 euro ossia il +2,3%), altrettanto puntuale non sembra essere la pulizia del manto stradale con la nevicata in corso.

Numerosi infatti sono i video che stanno circolando in queste ore che mostrano la A6 imbiancata nel pomeriggio.

"Mi chiedo perché hanno avuto la faccia tosta di aumentare il pedaggio, non mi sembra stiano dando un servizio alla collettività, ci vorrebbe una class action da parte di noi utilizzatori" - scrivono sul gruppo AVT-Informa.

La situazione è poi migliorata in serata.

Si segnala inoltre un veicolo fermo in carreggiata al chilometro 92+600 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino.

Diverse le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco della Granda, al momento per liberare strade da alberi caduti.

Annullato per maltempo il primo giorno di voli a Mondovì per il Raduno delle mongolfiere. La macchina operativa comunale è già stata allertata in pomeriggio per tutte le operazioni di spargimento sale e sgombero, con priorità riservata ai passaggi pedonali, ai marciapiedi, alla zona adiacente piazza Ellero per il mercato di sabato mattina e all'area di decollo delle mongolfiere.