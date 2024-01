“Viaggiare, scoprire, narrare”: l’Epifania a Palazzo dei vescovi di Saluzzo

Per l’Epifania, solennità in cui la Chiesa celebra la manifestazione di Cristo ai popoli di tutto il mondo, simboleggiati dai Magi che gli fanno visita e gli rendono omaggio con oro, incenso e mirra, nella nella Sala Verde del Palazzo dei Vescovi di Saluzzo ( via Maghelona) alle 16, si terrà una conferenza di Laura Ramello dell’Università di Torino dal titolo “ Viaggiare, scoprire, narrare: il meraviglioso cristiano nel racconto tardomedioevale di 4 cavalieri erranti”.

Nello stesso pomeriggio, Museo e Biblioteca diocesani saranno gratuitamente aperti al pubblico dalle 14.30 alle 18.30.

Laura Ramello, del dipartimento di Studi umanistici dell'ateneo sabaudo anticipa il tema della sua conferenza “Prete Gianni, la Torre di Babele, il dito di santa Caterina: queste sono solo alcune delle meraviglie legate all’immaginario cristiano che quattro favolosi cavalieri erranti, globe trotters ante litteram, incontrano nel corso di un lungo viaggio che, a inizio Quattrocento, li conduce dapprima verso la Terrasanta e l’Oriente – serbatoio inesauribile del meraviglioso medievale sacro e profano – e poi verso Ovest, attraverso un’Europa in cui lo stupore di fronte alle mirabilia dei monasteri di Batalha o Alcobaça e ai miracoli eucaristici della Boemia o dell’Inghilterra convive coni drammatici echi della fase socio-politica e religiosa che il Continente sta attraversando.

Il viaggio narrato è fittizio, ma così ben costruito da sembrare vero; esso si offre al lettore moderno come un manifesto dello spirito del suo tempo, impregnato di un immaginario che ancora crede che da qualche parte in Oriente viva Prete Gianni, ma che deve drammaticamente fare i conti con la realtà di un’Europa segnata dalle divisioni nella Chiesa e dall’inesorabile declino della società cavalleresco-cortese".

Continua Marco Piccat (direttore della biblioteca diocesana, con il vicedirettore don Giuseppe Bertinetto) "l’incontro del 6 gennaio con la presentazione del "meraviglioso cristiano: viaggiare scoprire, narrare" vuole essere l’occasione di apertura di una serie di appuntamenti che, durante il prossimo anno, andranno a presentare, nella sede del Palazzo dei vescovi di Saluzzo, alcuni libri del nostro passato, antico e moderno, sotto la luce dell’esperienza di fede cristiana.

Ogni appuntamento presenterà temi o argomenti, di cui la Biblioteca della Diocesi di Saluzzo ha conservato esemplari, per invitare a conoscere temi e problemi della vita che da sempre interessano il nostro vivere, dalla storia alla natura, dall’arte ai viaggi, visti con gli occhi di autori che hanno voluto lasciarcisegni documentari, scritti, per guidarci all’interno di una società in continua evoluzione, di cui la religione cristiana è stata motore e cerniera".

Il 6 gennaio è la volta di un libro di viaggi chepropone, come un’attuale agenzia turistica dei luoghi da visitare, tra Europa e Oriente.

Rievoca unviaggio di quattro amici in un’epoca senza guerre e con tante belle mete da raggiungere. Parla difavole antiche e percorsi moderni che offrono serenità a chi li può percorrere. Un tempo cui oggipurtroppo possiamo guardare solo con tanta nostalgia.