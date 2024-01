Scuola attiva: più sport, più scuola

L'anno appena iniziato si apre per la Imperial Dance Academy con un incarico importante: 44 classi da seguire (pari ad oltre 900 studenti!) per promuovere la Danza Sportiva nella scuola secondaria di primo grado nelle città di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, partendo dagli Istituti Comprensivi Statali "Cuneo via Sobrero", "Cuneo Viale Angeli" e "Ing.S. Grandis".

Un'esperienza già vissuta nelle passate stagioni, ma che quest'anno va oltre i POF sostenuti da singoli Dirigenti Scolastici per assumere un respiro nazionale con obbiettivi ben precisi, definiti e condivisi che vedono il coinvolgimento di migliaia di plessi e studenti in tutta Italia.

Il Progetto "Scuola Attiva" si propone di dare concreta attuazione all'art. 33 della Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Anna Ferrero "… per tutti noi è un onore e una grande responsabilità essere coinvolti in questo importante incarico. La possibilità di promuovere la danza sportiva nelle scuole è entusiasmante e non vediamo l'ora di condividere la passione per questa disciplina con oltre 900 studenti. È una sfida che accettiamo con entusiasmo".

"… partecipare al Progetto 'Scuola Attiva' è un passo significativo per la nostra associazione sportiva. Educare e coinvolgere gli studenti attraverso la danza sportiva è un'opportunità unica. Siamo pronti a dedicare il nostro impegno per ispirare le nuove generazioni, contribuendo alla promozione del benessere fisico e psicologico attraverso l'attività sportiva" continua Ilaria Diana.

"… questo incarico rappresenta un passo importante nella diffusione della danza sportiva a livello nazionale. Siamo grati per la fiducia riposta in noi dal Dipartimento per lo Sport e dal Ministero dell'Istruzione” precisa Eros Ghio “…la sfida è impegnativa, ma siamo determinati a portare avanti la nostra passione e a contribuire al valore educativo e sociale dell'attività sportiva nelle scuole."

"Ringraziamo il Dipartimento per lo Sport, il Ministero dell'Istruzione e il Comitato Regionale Piemonte FIDS per questa opportunità. Ci impegneremo al massimo per sensibilizzare le nuove generazioni e il corpo docente sulla bellezza e i benefici della danza sportiva. Ogni sfida è un'opportunità di crescita, e siamo pronti a imparare da questa esperienza" concludono Anna, Ilaria ed Eros.