Sorteggiati a Barge i biglietti vincitori della Lotteria 'La via delle 5 - Terre da scoprire'

Sindaci e amministratori comunali a Barge per l'estrazione della Lotteria del distretto: 'La Via delle 5 - Terre da scoprire'

Sono stati estratti stamattina a Barge i 7 biglietti vincenti della lotteria del Distretto del commercio 'La Via delle 5 - Terre da scoprire'.

L’iniziativa ha coinvolto, a partire dallo scorso 13 novembre e per tutto il periodo natalizio, gli esercizi commerciali del distretto che comprende i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Villafranca Piemonte e Vigone.

I commercianti dei cinque comuni appartenenti al Distretto del commercio hanno offerto circa 50mila biglietti, distribuendoli ai clienti che hanno effettuato i loro acquisti nei negozi partecipanti all'iniziativa.

L’evento dedicato al sorteggio dei biglietti vincitori è andato in onda sul canale televisivo e sulla pagina Facebook della Tv Rete 7 nel corso della trasmissione ‘Casa Pejretti’ dove all’inizio della diretta il presidente della Regione Alberto Cirio in un video messaggio ha mandato i saluti rimarcando l’importanza del Distretto del commercio 'La Via delle 5 - Terre da scoprire': “Questa iniziativa è legata ad un distretto importante che la Regione Piemonte ha voluto rilanciare e sostenere.

Il commercio – sottolinea Cirio – appartiene a una delle categorie su cui è necessario investire maggiormente. La nostra amministrazione regionale ha voluto recuperare un progetto, come quello dei distretti commerciali, che non aveva mai trovato i finanziamenti per sostenere le piccole e medie attività commerciali e artigianali.

L’iniziativa della lotteria è stata importante per attrarre persone e dare servizi. Ringrazio – conclude Cirio - l’amministrazione comunale di Barge con il sindaco Ivo Beccaria e l’assessore Silvio Coero Borga assieme alle altre amministrazioni che fanno parte del distretto del commercio che hanno fatto in modo che la lotteria diventasse un meritato successo”.

Gli fa eco il sindaco di Barge Ivo Beccaria: “La lotteria coinvolgendo due Comuni della provincia di Cuneo e tre di quella di Torino è stata importante per fare comunità e per collaborare con le amministrazioni vicine. Ritengo sia un buon inizio per realizzare altri progetti insieme con i paesi facenti parte del distretto”.

Hanno partecipato all’estrazione anche i sindaci di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi, di Cavour Sergio Paschetta e di Vigone Fabio Cerato e alcuni amministratori di Villafranca Piemonte. Con loro anche Franco Graglia vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte.

“Ritengo che questo sia stato un bel progetto tra Comuni di Cuneo e Torino – ha affermato Graglia – Grazie agli esercenti aderenti sono stati distribuiti 50mila biglietti sostenendo le piccole attività. Per la Regione è importante il commercio dei piccoli paesi”.

La lotteria è stata un’iniziativa per fare in modo che le persone acquistassero nei negozi e non su Internet.

“Sostenere gli esercizi di vicinato contro gli acquisti online – ha detto il sindaco di Cavour Sergio Paschetta – contribuisce a fare tenere aperte le piccole attività.

Visto il grande successo continueremo a lavorare tra Comuni portando avanti queste e altre iniziative che arricchiscono e rendono attraenti i nostri paesi”.

Soddisfazione da parte dell’assessore di Barge Silvio Coero Borga che ha ringraziato le associazioni dei commercianti del Distretto 'La Via delle 5 - Terre da scoprire' per la collaborazione e tutte le amministrazioni comunali dei cinque paesi che hanno permesso l’acquisto dei premi della lotteria.

ECCO I NUMERI ESTRATTI E I RELATIVI PAESI DOVE SONO STATI VENDUTI

1° Premio biglietto 46.437 venduto a Bagnolo Piemonte si è aggiudicato Fiat Panda ibrida

2° Premio biglietto 41.893 – venduto a Barge si è aggiudicato una bici elettrica a pedalata assistita

3° Premio biglietto 34.137 – venduto a Vigone si è aggiudicato un televisore

4° Premio biglietto 36.764 – venduto a Barge si è aggiudicato un televisore

5° Premio biglietto 13.380 - venduto a Villafranca Piemonte si è aggiudicato un prosciutto crudo di Cuneo

6° Premio biglietto 34.724 – venduto a Vigone si è aggiudicato un prosciutto crudo di Cuneo

7° Premio biglietto 54 – venduto a Cavour si è aggiudicato un prosciutto crudo di Cuneo