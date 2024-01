Cuneo: via alle iscrizioni per il corso di agricoltura "La cultura/coltura del verde"

Giovedì 8 febbraio alle ore 20.30, presso l’Università di Cuneo (Via Ferraris di Celle n. 2), avrà inizio la 33ª edizione del Corso di agricoltura “La cultura/coltura del verde”, organizzato dal Comune di Cuneo.



L’edizione 2024 prevede 10 lezioni teoriche su argomenti specifici quali: cura dell’orto e del frutteto familiare - coltivazione piccoli frutti e frutta a guscio - potatura – intelligenza delle piante – uccelli dei giardini e ambienti domestici – cambiamenti climatici e agricoltura biodinamica – permacultura – giardini ornamentali – insetti molesti dei verde e degli ambienti domestici.



Prevista inoltre una lezione tecnico-pratica di potatura e visite guidate che verranno concordate e programmate con i docenti durante lo svolgimento del corso.



Le lezioni teoriche si terranno tutti i giovedì, sempre con inizio alle ore 20,30 presso l’Aula Magna dell’Università, secondo il seguente calendario: 8/15/22/29 febbraio – 7/14/21 marzo – 4/11/18 aprile.



Relatori del corso saranno:

Davide MONDINO, agronomo, esperto in difesa e nutrizione delle colture

Guido BASSI, agronomo, proprietario "Bassi Vivai" di località Trucchi, Cuneo

Silvio PELLEGRINO, agronomo, ex direttore Fondazione “Agrion”

Simone MARCHISIO, tecnico agrario Coldiretti Cuneo

Domenico MONTEVECCHI, esperto in botanica, proprietario del giardino botanico “Villa Bricherasio” di Saluzzo

Patrizio MICHELIS, tecnico agrario esperto di biodinamica e apicoltura

Eros CERUTTI, consulente ed esperto in permacultura

Luca GIRAUDO, ornitologo e guida ambientale escursionistica



Per visualizzare e scaricare il programma completo del corso e il modello di iscrizione CLICCA QUI.



La scheda di iscrizione al corso potrà essere trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo agricoltura@comune.cuneo.it, oppure recandosi (previo contatto telefonico ai numeri 0171 444456 - 0171 444622) presso l'Ufficio Agricoltura del Comune di Cuneo (via Roma 4 - 1° piano), ove sarà possibile compilare il modello di iscrizione e versare la quota di partecipazione di Euro 40.