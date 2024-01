Multe e sanzioni, a Cuneo aumentano nell'ultimo anno i verbali della Polizia Locale

Aumentano i verbali nel comune di Cuneo nel 2023, circa otto mila in più rispetto all’anno precedente. Ancora da contabilizzare i dati dell’ultimo trimestre relativi all’attività di Polizia Locale del capoluogo, ma il trend conferma già un significativo aumento degli atti depositati nell’anno solare appena concluso.

In particolare nel 2022 erano state 19.900 le violazioni, negli ambiti più disparati, mentre hanno di gran lunga superato la "quota duemila” l’anno successivo. Nel computo finale si sfiorano i 28 mila verbali, un numero che si attesta attorno ai 27.800.

“Un incremento - segnala il comandante della Municipale di Cuneo Davide Bernardi - dettato da un'implementazione dell’attività serale, oltre che dall’aumento degli agenti nell’ultimo anno (sette vigili ndr) che però sono entrati in piena operatività solamente dal mese di ottobre, ma che hanno comunque contribuito ad incidere sull’aumento”.

Con l’incremento di personale sono attualmente 52 gli operatori di Polizia nel capoluogo, ma Cuneo resta ancora sotto organico di circa venti agenti: in rapporto agli abitanti dovrebbero essere circa settanta in totale.

Nonostante i numeri del 2023 siano ancora da stabilire con precisione, si può stimare un introito derivato dalle sovvenzioni superiori al milione e mezzo di euro (l’anno scorso era stato poco superiore al milione).

“Contiamo molto sui nuovi agenti per quelle che sono le attività di nostra competenza - aggiunge il comandante Bernardi - L’aumento dei verbali indica un segnale di maggiore presenza sul territorio, non come fine semplicemente sanzionatorio. Una presenza che ci poniamo come obiettivo anche per il 2024 con la sicurezza urbana al primo posto: dal quadrilatero di Centro Giolitti, al centro storico, ai luoghi della movida, passando per i parchi dove riscontriamo presenza di spaccio e fenomeni di degrado. Compito dei nuovi ingressi sarà presidiare e fare prevenzione”.

In particolare nell’ufficio di Corso Giolitti, inaugurato nel 2021, è stata incrementata l’attività soprattutto serale con attività svolta spesso anche oltre la mezzanotte.

Nel 2023 sono statici circa duemila gli interventi a seguito di chiamata nella centrale operativa e circa 400 la presenza in manifestazioni ed eventi organizzati in Città. Circa duecento i sinistri che hanno previsto l’intervento della municipale, con circa una cinquantina di controlli sull’autotrasporto (sopratutto legate a percorrenza dei mezzi pesanti in luoghi non consentiti e violazione delle ore di guida).

Sono stati circa 40 i veicoli rimossi per mancanza di copertura assicurativa e circa 500 i veicoli rimossi per intralcio. Quindici, invece, le patenti ritirate e 470 i controlli relativi alla regolarità della revisione dei mezzi. Per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria sono state circa duecento le denunce e querele depositate. 160, invece, gli accessi alla video sorveglianza per attività di indagine.