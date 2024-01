Riuniti per la prima volta i nuovi Consigli Frazionali della Città di Mondovì

Lo scorso 8 gennaio si sono ritrovati, nella Sala del Consiglio Comunale della Città di Mondovì, i nuovi Consigli Frazionali eletti in seguito alle elezioni del 17 dicembre. Una riunione condivisa e conoscitiva nella quale i nove Capo Cantoni (Luigina Basso per Breolungi, Sergio Camperi per San Giovanni dei Govoni, Maria Giuseppina Dadone per Gratteria, Daniela Prette per Rifreddo, Mario Manfredi per il Merlo, Debora Ghiglia per Pogliola, Marco Dutto per San Biagio, Chiara Ghiglia per San Quintino - Crist - Cassanio, Bernardo Clerico per Pascomonti) e i trentacinque Consiglieri Frazionali hanno avuto modo di incontrare il sindaco, Luca Robaldo, e il presidente del Consiglio Comunale, Elio Tomatis.

"Inizia oggi un nuovo percorso di confronto e di ascolto - le parole del sindaco Robaldo che ha mantenuto la delega alle Frazioni e del presidente Tomatis - volto a ridurre la divergenza tra i cittadini e le istituzioni e ad accorciare le distanze tra il centro città e le aree circostanti. Auguro quindi buon lavoro ai Capo Cantoni e a tutti i Consiglieri, con la certezza che, insieme, riusciremo ad affrontare urgenze e necessità del territorio".